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17 сентября Понедельник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Бурзянском районе Башкирии горит лес на площади 3,5 гектара

ОБЩЕСТВО

УФА, 17 сен 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Бурзянском районе Башкирии продолжает гореть лес на площади 3,5 га. По данным на 6.00 17 сентября, очаг локализировать не удалось.

Ранее МЧС по Башкирии объявляло штормовое предупреждение в связи с опасностью природных пожаров. По данным ведомства, с 15 сентября в Башкирии объявлен чрезвычайный 5 класс пожароопасности, высокая вероятность возникновения пожаров в регионе сохранится до 20 сентября.

Всего с начала пожароопасного периода 2018 года на территории республики возникло 138 очагов природных пожаров (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 38 очагов) на общей площади 877 тысяч га (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 354,42 га, увеличение на 522 га).

17 сентября по республике прогнозируются второй, местами третий, четвертый и пятый классы пожароопасности лесов.

Четвертый класс пожароопасности лесов прогнозируется в 16 муниципальных образованиях: Альшеевском, Архангельском, Аскинском, Баймакском, Буздякском, Дюртюлинском, Зилаирском, Илишевском, Кугарчинском, Кушнаренковском, Мелеузовском, Стерлибашевском, Федоровском, Хайбуллинском, Чекмагушевском и Чишминском районах. Пятый класс пожароопасности лесов прогнозируется в Куюргазинском районе.

Теги: лесной пожар, штормовое
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