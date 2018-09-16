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Международная выставка кошек-2018 пройдет в Уфе

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Международная выставка кошек-2018 пройдет в Уфе Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 16 сен 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

22 сентября в столице Башкирии открывается Международная выставка «Золотая кошка Уфы», в которой примут участие породистые кошки со всех уголков республики и регионов России и Казахстана. Все желающие смогут увидеть 25 самых популярных пород кошек, а также редкие породы.

«Любителей кошек ждут в Лайфстайл центре «Башкирия».В программе различные конкурсы, ринги молодых и взрослых животных, монопородные шоу и Спец-ШОУ животных», — рассказали организаторы.

Также в рамках международной выставки выберут золотую кошку Уфы. Этот конкурс станет отборочным туром на «Золотую кошку России».

Теги: выставка кошек, Уфа
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