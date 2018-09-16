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В уфимской Нижегородке обнаружили ядовитого паука

ОБЩЕСТВО
Фото instagram.com/polina_kobetz/
Фото: ИА «Башинформ»

В уфимской Нижегородке обнаружили ядовитого паука Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 16 сен 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Уфимцы обеспокоены появлением в городе ядовитых пауков. 16 сентября местные жители обнаружили в микрорайоне Нижегородка необычного паука. Особь имеет горчичный окрас и красное брюшко с белыми пятнами.

Очевидцы предположили, что паук, который попал в объектив камеры мобильного телефона уфимца, может принадлежать к семейству Eresidae (божья коровка).

По словам биологов, это ядовитый, агрессивный паук.

«Укус болезненный, но не в силу ядовитости, а скорее в силу больших челюстей. Яд нейротоксический, слабый, место укуса опухает наподобие укуса пчелы. Медицинских последствий нет», — объяснили специалисты.

Напомним, в августе 2018 года в столице Башкирии уже наблюдалось нашествие пауков. Тогда один из местных жителей после укуса обратился к медикам.

Теги: паук, Уфа
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