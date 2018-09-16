Фото: автор Тепло в Башкирии задержится еще на три дня Фото: автор

УФА, 16 сен 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

16 сентября на территории Башкирии воздух снова прогреется до +25 градусов. Осадков не ожидается, сообщили синоптики Башгидрометцентра.

Такой характер погоды сохранится еще на три дня. Однако где-то возможны небольшие дожди, а в северных и горных районах республики ночью температура воздуха опустится до +2 градусов.

Как уже сообщало агентство «Башинформ», в середине недели жителей Башкирии ждет резкое похолодание. 19-20 сентября, в частности, в Уфу придут осенние дожди, а столбики термометров опустятся ночью до +8, днем до +14 градусов.