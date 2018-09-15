Фото: ИА «Башинформ» Рустэм Хамитов: «Башкортостан будет и дальше позиционироваться как медовая столица России» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 15 сен 2018. /ИА «Башинформ»/.

Проведение в республике XLVII Международного конгресса по пчеловодству «Апимондия» в 2021 году позволит закрепить за Башкортостаном звание медовой столицы России. Об этом заявил Глава региона Рустэм Хамитов на совещании по вопросам подготовки к форуму.

– В случае успешного проведения конгресса – а мы с вами даже не сомневаемся в этом – Башкортостан, безусловно, будет и в дальнейшем позиционироваться как медовая столица России, – сказал руководитель республики. – Этот бесценный имиджевый капитал надо использовать в полной мере и по всем направлениям.

Так, в августе в Бурзянском районе прошёл масштабный Фестиваль мёда. Сегодня проходит медовый фестиваль в Уфе. В Белебеевском районе пройдёт уже шестой по счёту медовый праздник, на который съезжаются пчеловоды со всей республики и соседних регионов. По словам Рустэма Хамитова, такие инициативы надо поддерживать и активно освещать в средствах массовой информации.

Председатель Госкомитета РБ по внешнеэкономическим связям Руслан Мирсаяпов рассказал о продвижении республики и башкирского мёда на международном уровне путём участия в крупных отраслевых форумах, выставках и фестивалях.

В частности, в октябре этого года делегация республики примет участие в VI Международном конгрессе пчеловодства и соснового меда в Мугле (Турция). В ближайшие годы планируется участие в таких крупных отраслевых выставках, как ApiEXPO Africa, BEECOME, где будет представлено современное пчеловодческое оборудование, APIMELL (Италия), а также в XV конференции Азиатской ассоциации пчеловодов.

В мае 2019 года в Монреале (Канада) состоится заседание исполнительного комитета «Апимондии», на котором, в частности, будет рассматриваться ход подготовки к уфимскому форуму, а в сентябре там же пройдёт XLVI Международный конгресс по пчеловодству, где будет представлена экспозиция Башкортостана.

Кроме того, в 2020 году в Уфе предлагается организовать симпозиум «Апимондии» по апитерапии с участием международных экспертов в этой сфере.