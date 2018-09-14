Фото: санаторий «Янган-Тау» Геопарк «Янган-Тау» одобрен для включения в глобальную сеть ЮНЕСКО Фото: санаторий «Янган-Тау»

УФА, 14 сен 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Заявка геопарка «Янган-Тау» в Башкирии одобрена для включения в глобальную сеть ЮНЕСКО экспертами на 8-й Международной конференции геопарков ЮНЕСКО, которая проходит сейчас в в итальянском Адамелло-Брента.

Геопарк «Янган-тау» находится в Салаватском районе. Его площадь составляет 1,8 тысячи квадратных километров. Здесь расположены больше 20 геологических объектов международной и национальной значимости. Основная геологическая достопримечательность — разрез Мечетлино, в котором находятся окаменелости флоры и фауны пермского периода (290 млн лет назад).

Напомним, заявка республики на вступление «Янган-Тау» в глобальную сеть ЮНЕСКО была подана в ноябре 2017 года. В настоящее время в нее входят 140 геопарков в 38 странах мира. Минувшим летом эксперты ЮНЕСКО побывали в Салаватском районе для утверждения статуса территории. Окончательный вердикт о вхождении геопарка «Янган-Тау» в глобальную сеть станет известен в октябре 2018 года, после рассмотрения отчета экспертов в Совете по геопаркам ЮНЕСКО.