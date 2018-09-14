Фото: автор Жителей Башкирии с понедельника ждет настоящая дождливая осень Фото: автор

УФА, 14 сен 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Жителей Башкирии с понедельника ждет настоящая дождливая осень. По данным Башгидромета, осень заявит о себе дождями и холодами.

С активизацией циклонической деятельности над Южным Уралом к середине следующей недели по республике уже пойдут осенние дожди. Днем будет прохладно, не выше 10-15 градусов тепла.

Ну а в предстоящие выходные дни еще можно успеть насладиться умеренно теплой погодой похожей на июньскую. Ночью в субботу и воскресенье синоптики прогнозируют +6,+11, в северных и горных районах до +1 градуса. Днем температура воздуха повысится до +19,+24 градусов. Местами вероятны небольшие дожди.