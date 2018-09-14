В районе Башкирии зарегистрированы случаи заболевания африканской чумой у поросят

Фото: Управление ветеринарии РБ



Фото: Управление ветеринарии РБ

УФА, 14 сен 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Стерлитамакском районе Башкирии зарегистрированы случаи заболевания африканской чумой у свиней. Но это предполагаемое происшествие. По информации пресс-службы Управления ветеринарии республики, на территории района прошла командно-штабная тренировка управления и органов местного самоуправления.

По легенде, внезапный падеж пяти поросят в возрасте 2 месяцев произошел в одном из личных подсобных хозяйств в деревне Ашкадар. По клиническим признакам и результатам патологоанатомического вскрытия павшего скот был поставлен предварительный диагноз — африканская чума свиней. В связи с особо опасным заболеванием свиней в ЛПХ было проведено совместное заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям и межведомственной комиссии по предупреждению возникновения и ликвидации особо опасных и заразных болезней сельскохозяйственных животных и птиц. Принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории района. Далее участники учений приступили в приступили к практической части командно-штабных учений с выездом на место предполагаемого происшествия.

Как отметил заместитель Премьер-министра Правительства РБ, министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов, экономический ущерб от АЧС очень велик. Он слагается из высокой, почти 100%-ной гибели заболевших животных, уничтожения всех подозреваемых в заражении в эпизоотическом очаге, убоя на мясо свиней хозяйств угрожаемой зоны, а также затрат на проведение мер по ликвидации болезни (карантин, дезинфекция, сжигание трупов).

«Эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней в Российской Федерации остается крайне сложной и основными причинами распространения этого опасного для животных заболевания является невыполнение требований и инструкции по предупреждению и ликвидации АЧС, требований по соблюдению работы предприятий в режиме «закрытого типа», а также правил утилизации биологических отходов, отсутствие должного учета поголовья свиней, свободный доступ на животноводческие предприятия посторонних лиц и автотранспорта, отсутствие условий проведения обязательной мойки и дезинфекции автотранспорта», — сказал начальник Управления ветеринарии РБ Азат Зиганшин.