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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

«Билайн» открыл новые салоны в двадцати городах Башкирии

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ОБЩЕСТВО

УФА, 14 сен 2018. /ИА «Башинформ»/.

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») подвело итоги развития сети собственных магазинов в Республике Башкортостан. За 2018 год компания открыла 34 новых салона в двадцати городах Башкирии. Общее число салонов «Билайн» в республике с начала года выросло практически в два раза — с 43 до 77.

В Уфе количество магазинов увеличилось с 22 до 34. Новые магазины появились в двадцати городах республики, в девяти из них салоны «Билайн» появились впервые. В целом по России в 2018 году «Билайн» удвоил собственную розницу, открывая каждый день по 10 новых офисов продаж.

Клиенты «Билайн» теперь могут совершить еще больше комфортных покупок смартфонов и аксессуаров: компания открывает магазины в шаговой доступности на основе анализа трафика, выбирая локации, наиболее удобные для жителей города. Увеличение количества магазинов способствует тому, чтобы цифровые услуги стали более доступными. Прежде всего за счет скидок при покупке смартфонов с поддержкой 4G, а также акционных предложений с пакетами связи или аксессуарами в подарок.

В новых магазинах используется новый формат обслуживания клиентов. Салоны с обновленным дизайном становятся настоящими супермаркетами цифровых услуг, с большим количеством дополнительных сервисов. Менеджеры используют в своей работе мобильное приложение BeeStore, которое помогает оперативно подобрать для конкретного клиента модель телефона, наиболее подходящую по всем характеристикам.

Салоны «Билайн» во всех смыслах становятся ближе и учитывают разные потребности клиентов. Несколько месяцев назад салоны «Билайн» стали «Островками безопасности» в рамках проекта с поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт». Теперь сюда могут обратиться за помощью потерявшийся ребенок или пожилой человек.

Теги: Билайн
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