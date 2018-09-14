Фото: Олег Яровиков Госдума выступила «за» уголовное наказание за увольнение перед пенсией Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 сен 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Депутаты Государственной думы в первом чтении рассмотрели законопроект об уголовном наказании за отказ в трудоустройстве или необоснованном увольнении россиян в предпенсионном возрасте (за пять лет до выхода на пенсию). За подобные деяния предлагается назначить штраф от 200 до 360 тысяч рублей или обязательные работы до 360 часов, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что законопроект в первом чтении поддержали три фракции нижней палаты Федерального Собрания РФ: «Едина Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР. Коммунисты выступили против.

Напомним, в июле 2018 года депутаты Госдумы проголосовали за повышение пенсионного возраста: для мужчин до 65 лет, для женщин до 63. Позднее президент страны Владимир Путин обратился к населению с видеообращением, где сообщил о смягчении реформы: для женщин установить возраст выхода на пенсию 60 лет, для мужчин — 65. Также глава государства пообещал ввести меры соцподдержки: повысить для людей предпенсионного возраста пособие по безработице, а для работодателей — уголовное наказание за увольнение.