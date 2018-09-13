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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии с начала года родилось около 29 тысяч малышей, среди них 4 тройни

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии с начала года родилось около 29 тысяч малышей, среди них 4 тройни Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 сен 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Бакирии за девять месяцев текущего года родилось около 29 тысяч малышей, мальчиков, как правило, больше. Об этом сообщает Фонд социального страхования по республике.

Среди новорожденных четыре тройни. Первая в этом году тройня появилась на свет 5 января в Уфе, об этом агенство писало в начале года.

Чаще малыши рождаются с весом от 3,2 до 3,4 кг и ростом 52 см. Примечательно, что «бэби-бум» уже традиционно приходится на среду.

По-прежнему в Башкортостане преобладает рождение второго ребенка в семье. Наблюдается тенденция увеличения количества рожденных в родильных домах крупных городов республики. Это говорит о том, что женщины, в целях получения качественных медицинских услуг, стали чаще пользоваться правом выбора учреждения родовспоможения. Чаще выбор падает на столичные перинатальные центры.

За указанный период медицинским организациям в рамках программы «Родовый сертификат» региональным отделением ФСС по РБ перечислено около 350 млн рублей. Эти средства получили: женские консультации за медицинские услуги в период беременности женщин, родильные дома и детские поликлиники за услуги по наблюдению малышей в первом году жизни – всего 85 медорганизаций.

Теги: родовой сертификат, ФСС по РБ, рождаемость
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