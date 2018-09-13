УФА, 13 сен 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии отменен приказ о сокращении психиатрических бригад, сообщает «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на заявление пресс-службы Министерства здравоохранения республики.

Ранее сотрудники психиатрических бригад республиканской станции скорой помощи и центра медицины катастроф обратились в прокуратуру и Гострудинспецию республики с коллективным заявлением, что незаконно сокращают их службу. В Минздрав Башкирии сообщили, что решение о сокращении сотрудников психиатрических бригад «было принято руководством учреждения в связи с дефицитом финансовых средств на их содержание».

«В настоящее время дополнительные финансовые средства для полноценной работы психиатрических бригад выделены. Приказ о сокращении психиатрических бригад отменен», — сказал сотрудник пресс-службы.