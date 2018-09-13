Фото: https://vk.com/id4188120 В Башкирии владельцев собак приглашают пройти обучение на кинологов Фото: https://vk.com/id4188120

УФА, 13 сен 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Кинологический поисково-спасательный отряд Башкортостанского РО РОССОЮЗСПАС объявляет новый набор в ряды кинологов-добровольцев.

К обучению приглашаются владельцы здоровых и не агрессивных собак, желающие помогать людям, попавшим в беду.

«Вы получите теоретические знания и практические навыки проведения поисковых работ. Вы и ваша собака пройдете подготовку и аттестацию для допуска к спасательным работам. После обучения добровольные кинологи вместе со своими собаками-спасателями выезжают на поиски пропавших людей, проводят профилактические мероприятия», — рассказали в обществе волонтеров поисково-спасательной службы.

Первое занятие состоится уже в эту субботу, 15 сентября, в 9-00 по адресу: г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, 41. Записаться можно по телефону: 8-965-640-89-84, или через социальную сеть ВКонтакте https://vk.com/id4188120. Обучение проводится бесплатно.