Фото: Олег Яровиков В Башкирии появится первый в регионе Экотехнопарк Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 сен 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии появится первый в регионе Экотехнопарк. Соглашение о его создании подпишут завтра 14 сентября в в рамках выездного совещания в Ишимбае, которое пройдет под руководством заместителя Премьер-министра РБ Ильшата Фазрахманова.

В нем примут участие руковододство Минэкологии Башкортостана, представители всех региональных операторов по обращению с отходами пяти зон обслуживания, главы администраций районов и городских округов.

Главной темой станет обсуждение готовности регоператоров к переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).С 1 января 2019 года Башкортостан, как и другие регионы, начинает работать по новой схеме вывоза мусора. Теперь за весь цикл обращения с отходами – от контейнера до полигона – отвечают региональные операторы. Всего их на территории республики будет четыре. Все они выбраны уполномоченным органом — Министерством природопользования и экологии на конкурсной основе. Основная задача новой реформы — сформировать современную и экологически безопасную систему обращения с отходами. Изменения нацелены на то, чтобы государство смогло ее регулировать и контролировать. К тому же, создание института регоператоров позволит привлечь в отрасль серьезные инвестиции и полностью модернизировать инфраструктуру.

Как сообщили в природоохранном ведомстве республики, участники мероприятия также посетят в городе мусоросортировочный завод по обработке ТКО и комплекс по переработке и захоронению компании «ЭКО-Сити», которая использует инновационный и системный подход в решении проблем утилизации мусора. Мощность комплекса позволяет перерабатывать 200 тысяч тонн отходов в год и охватывает территорию городов Ишимбай, Стерлитамак, Салават, Мелеуз, Кумертау и прилегающие к ним районы. Одним из важных пунктов совещания станет подписание соглашения с Уфимским государственным нефтяным техническим университетом. Оно предполагает долгосрочное сотрудничество РО «ЭКО-Сити» и университета по созданию первого в регионе Экотехнопарка. На его территории будут реализованы инновационные проекты в сфере обращения с отходами. Здесь появятся объекты, которые обеспечат полный технологический цикл: обработку, утилизацию и обезвреживание мусора. В целом Экотехнопарк – это площадка, которая объединит науку и производство. Ее создание обеспечит принципиально новый подход к системе обращения с ТКО в Республике Башкортостан.