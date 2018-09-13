Фото: СФ БашГУ В Башкирии на базе вуза открылась современная биолаборатория Фото: СФ БашГУ

УФА, 13 сен 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Первая в Стерлитамаке биологическая лаборатория, в которой можно проводить исследования в области микробиологии, биотехнологии, биохимии и других смежных дисциплин открылась на базе филиала Башкирского государственного университета.

Как отметили в вузе, лаборатория создана с нуля, всего за три месяца. Помимо ремонта, закуплено новое оборудование на сумму более одного миллиона рублей, а также необходимые для работы сотрудников инвентарь и реактивы.

«Открытие лаборатории очень значимо для нас, – отметила заведующая кафедрой биологии естественнонаучного факультета Зиля Курамшина. — Мы сможем подготовить первоклассных специалистов, владеющих современными методами, тем более направление «Биотехнологии и биомедицина» – одно из самых востребованных. Об этом свидетельствуют цифры: около 80 вчерашних школьников стали первокурсниками. И для них — новая современная лаборатория – это возможность проведения фундаментальных и прикладных научных работ. Условия, созданные на естественнонаучном факультете, позволяют готовить специалистов, востребованных на рынке труда. Так, производственную практику студенты проходят в городских государственных и частных клиниках, на промышленных предприятиях республики. Выпускники вуза успешно трудоустраиваются на предприятия».

Зиля Курамшина также обратила внимание на то, что лаборатория предназначена для проведения полноценных исследований для нужд промышленности. К примеру, специалисты кафедры биологии готовятся провести исследования для ООО «Газпром нефтехим Салават» по оптимизации метода очистки сточных вод с помощью бактерий.

Еще одно направление работы — профориентация школьников. Для них здесь открыты специальные курсы. Ученики 6-7 классов изучают курс «Юный биотехнолог»: знакомятся с миром живых организмов, учатся микроскопировать клетки бактерий, растений и животных, овладевают первыми навыками работы в биотехнологичекой лаборатории.