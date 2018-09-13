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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Ученые рассказали о причинах землетрясений в Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: www.emsc-csem.org

Ученые рассказали о причинах землетрясений в Башкирии Фото: www.emsc-csem.org

УФА, 13 сен 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Утром 5 сентября в Башкирии были зафиксированы подземные толчки. Люди почувствовали, как шатаются дома, в некоторых зданиях тряслись люстры, кровати, беспокоились домашние питомцы. По данным ученых, это были отголоски землетрясения в Челябинской области магнитудой 5.6. К счастью, обошлось без разрушений и пострадавших.

Почему землетрясения в Башкирии – не редкость, насколько сильными они бывают, можно ли их предсказать и как вести себя в случае очередного ЧС читайте в спецпроекте ИА «Башинформ».

Теги: землетрясения, экспертное мнение
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