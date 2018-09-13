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В Уфе перенесут остановку «Бульвар Ибрагимова»

ОБЩЕСТВО
Фото: из открытых источников

В Уфе перенесут остановку «Бульвар Ибрагимова» Фото: из открытых источников

УФА, 13 сен 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

С 13 сентября 2018 года по 31 мая 2019 года остановочный пункт «Бульвар Ибрагимова», расположенный по ул. Ленина, 81, перенесут к дому № 69 по ул. Ленина, сообщает уфимская мэрия.

Причина переноса остановочного пункта связана с проведением реставрации здания – объекта культурного наследия «Дом Самоделкина» по адресу: г.Уфа, ул. Ленина, 81.

«Дом Самоделкина», построенный в 1913 году, входит в зону застройки компании «Жилстройинвест». Застройщик отреставрирует объект культурного наследия за свой счет. Согласно замыслам застройщика, будут сохранены ценные архитектурные элементы дома по Ленина, 81. Рабочие провели бережный демонтаж и консервацию декоративных элементов дома, чтобы после реставрационных работ установить их на восстановленное здание. Объект планируют сдать в 2019 году

Теги: транспорт
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