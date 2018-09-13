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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Клещи в этом году кусают жителей Башкирии реже, чем в прошлом

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Клещи в этом году кусают жителей Башкирии реже, чем в прошлом Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 сен 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Количество обращений жителей Башкирии по поводу укусов клещей за истекший период текущего года ниже, чем в 2017 году, сообщили в четверг, 13 сентября, в Роспотребнадзоре по РБ. По данным ведомства, с укусами клещей в учреждения здравоохранения республики обратились 9733 человека, в прошлом году — 10966.

Причина небольшого, на 11%, снижения активности клещей – погода. Ученые-биологи региона напомнили про холодный май в этом году. По их словам, во время дождя и холода клещи малоактивны: не выходят из подстилки. Сухую жару они тоже не переносят, потому что в такую погоду пересыхают. Идеальная погода для клещей — умеренное тепло без дождей.

Обычно клещи в республике просыпаются в апреле-мае. Если в этом году такая осенняя погода, как сейчас, продолжится, период активности у них затянется: им надо напитаться, чтобы пережить зиму, а самкам отложить яйца. Если начнутся дожди, то клещи исчезнут, пояснили биологи.

Теги: роспотребнадзор по РБ
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