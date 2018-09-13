Фото: Олег Яровиков Прогнозы синоптиков: в Башкирию придут дожди и грозы, бабьего лета пока не будет Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 сен 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкирию в ближайшие дни придут дожди и грозы. По прогнозам синоптиков Башгидромецентра, в пятницу, 14 сентября, пройдут небольшие дожди, местами до умеренных, могут быть грозы. В южных районах республики осадков не будет. Ветер юго-западный, западный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха ночью +9,+14 градусов, днем 17-22, по югу республики до 26.

В субботу, 15 сентября, синоптики также обещают дожди. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью +5,+10°, днем 17-22°.

Пока за окном неустойчивая погода, о наступлении бабьего лета в регионе говорить рано, отметили синоптики.

Напомним, по народному календарю раннее бабье лето началось 28 августа.