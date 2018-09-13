Фото: пресс-служба Управления МВД по Уфе В Уфе полицейские установили родственников найденного на улице мальчика Фото: пресс-служба Управления МВД по Уфе

УФА, 13 сен 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Сотрудники Управления МВД России по Уфе установили родственников ребенка, который был найден на улице Первомайской 12 сентября. По предварительным данным пресс-службы ведомства, мать мальчика сейчас находится на работе в другом городе. Пока ее не было рядом, ребенок оставался под присмотром у бабушки.

«Накануне маленький мальчик вышел из квартиры и не смог найти дорогу домой. Сейчас его бабушка доставлена в отдел полиции», — пояснили в ведомстве.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Как информировало агентство «Башинформ», неравнодушная женщина нашла ребенка возле дома по улице Первомайской и привела его в полицию. Мальчик, которому на вид пять лет, сказал, что его зовут Рашит. Стражи порядка занялись поиском родных ребенка.