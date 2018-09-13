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13 сентября Четверг

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Два проекта из Башкирии завоевали Гран-при федеральной премии «Маршруты года»

ОБЩЕСТВО
Фото:

Фото:

УФА, 13 сен 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Национальная ассоциация специалистов событийного туризма подвела итоги всероссийской профессиональной премии «Маршруты года». Накануне в рамках Международного форума-выставки «Отдых» в Москве состоялась церемония награждения.

Два проекта из Республики Башкортостан завоевали два Гран-при. Это этнотур «Настоящая Башкирия» в номинации «Этнографический маршрут» и конно-верховой туристический маршрут «По следам Пржевальского» в номинации «Военно-исторический маршрут».

Целью премий, согласно положению, было выявление лучших российских туристических практик на профессиональном уровне. 10 сентября состоялась презентация и защита конкурсных работ. Было представлено более сотни работ по разным номинациям со всей России .

Теги: туризм
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