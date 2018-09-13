Фото: сайт Роскачества Роскачество нашло в давлекановском твороге следы антибиотиков Фото: сайт Роскачества

УФА, 13 сен 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Роскачество опубликовало результаты масштабной межведомственной проверки качества творога. Исследование было проведено ведомством совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзором по поручению Правительства России в лабораториях сразу двух контрольно-надзорных органов.

«Оценивалось качество продающегося в стране творога жирностью 9%. Всего в исследование вошли 73 торговые марки творога, которые занимают более 70% рынка. Специалисты провели испытания творога по 25 показателям качества и безопасности, проверив, в том числе, возможную фальсификацию продукта, наличие плесени, дрожжей, опасных микроорганизмов и антибиотиков, а также изучив качество молока и закваски», — пояснили в пресс-службе Роскачества.

Важным вектором исследования стала проверка многочисленных мифов о повсеместной фальсификации молочной продукции. По результатам лабораторных испытаний, немолочные жиры были найдены в шести случаях из 73, а общая доля рынка фальсифицированной растительными жирами продукции в натуральном выражении занимает всего 1,43%. Это «Волжаночка», «Добрая буренка», «Давлеканово», «СМК», «Молочная ферма», «Вяземский».

«Творог с массовой долей жира 9% под торговой маркой «Давлеканово» произведен ООО «Давлекановский молочный комбинат» в России. Образец был приобретен в оренбургском гипермаркете «Лента». В твороге не было обнаружено в количествах, опасных для здоровья, нитритов, тяжелых металлов и радионуклидов (в том числе стронция и цезия), однако обнаружены следы антибиотиков тетрациклиновой группы», — сообщается на сайте﻿ Роскачества.

В твороге не нашли патогенных микроорганизмов, бактерий группы кишечной палочки и золотистого стафилококка. Содержание дрожжей и плесени не превысило допустимых норм. Творог не содержит консервантов. Также в нем достаточное количество белков и жиров. Молоко, из которого он был приготовлен, качественное и пастеризованное – об этом говорит показатель фосфатазы.

«Результаты исследования состава стеринов и жирнокислотного состава показали, что в составе творога присутствует растительный жир. Также в нем обнаружен растительный белок, не свойственный для данного продукта. В твороге достаточное количество молочнокислых бактерий. Крахмала в составе творога обнаружено не было. Фактическая масса нетто продукта соответствует указанной в маркировке», — пояснили в ведомстве.

В список лучших марок творога на российском рынке вошли: «Белый город» (Белгородская область), «Кубанская Буренка» (Краснодарский край), «Вятушка» (Кировская область), «Вожгалы» (Кировская область), «Красногорский» (Кировская область), «СЛАВМО» (Республика Карелия), «Першинский» (Тюменская область). Эти товары претендуют на государственный Знак качества, так как превосходят по качеству действующие ГОСТы.

Подробная информация о проведенном исследовании творога размещена по ссылке.

Как сообщалось ранее, в давлекановском кефире Роскачество обнаружило кишечную палочку.