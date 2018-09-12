В Уфе решат судьбу архитектурного памятника - Полежаевского пансиона

УФА, 12 сен 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе хотят снести Полежаевский пансион — одно из нескольких сохранившихся первых каменных зданий, обозначенных на плане города 1852 года, сообщают активисты движения Архзащита. Первое судебное заседание по иску Верховного суда республики к Управлению охраны памятников состоится завтра в Арбитражном суде РБ.

Дом-памятник расположен на улице К.Маркса,8. По словам историков, каменное двухэтажное здание было построено в 70-х годах XIX века. В 1876 году дом был приобретен на пожертвования Губернским Земским собранием для Полежаевского приюта для бедных воспитанников гимназии. Назван в честь бывшего председателя Попечительского комитета о бедных Петра Полежаева. Это было обширное и удобное здание «с особыми спальнями, занимательными, столовой, рекреационным залом и больницей». В1890 году Полежаевский приют был закрыт. Его дом был занят под богадельню. Позднее здание сдавалось в аренду под частные квартиры. В дальнейшем в доме разместилась губернская Пастеровская станция — Бактериологический институт Уфимского губернского земства. Здесь проводились исследования и производство лечебных препаратов от инфекционных заболеваний, работала ветеринарная лаборатория.

Сейчас строение находится в очень ветхом состоянии. Оно занавешено баннерами, за ним идет строительство современных высоток. На протяжении нескольких лет исторический объект обещали отреставрировать, но ничего не изменилось.