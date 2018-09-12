В Крыму при поддержке Башкортостана открылся реконструированный Дом культуры

Фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым





Фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

УФА, 12 сен 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

12 сентября в городе Белогорске Республики Крым состоялось открытие районного Дома культуры после капитального ремонта, сообщает пресс-служба Главы Республики Крым. Присутствующий на церемонии глава Крыма Сергей Аксёнов отметил, что открытие Дома культуры стало результатом сотрудничества муниципальной власти района и Правительства Башкортостана.

«Огромное спасибо Главе Республики Башкортостан Рустэму Хамитову, а также главе администрации Белогорского района Галине Перелович. Здесь в зале присутствует и министр культуры Республики Башкортостан Амина Шафикова. Благодарю за большую проделанную работу. Уверен, что для жителей города и района открытие Дома культуры подарит новые возможности и творческие перспективы», — сказал глава Крыма.

В мае прошлого года состоялась встреча Главы Республики Башкортостан Рустэма Хамитова и Главы Республики Крым Сергея Аксёнова. Стороны подписали план мероприятий по реализации Соглашения между Правительством Республики Башкортостан и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве на 2017-2019 годы, а также межведомственные соглашения в области финансового, культурного и инвестиционного взаимодействия. В план мероприятий вошли 12 направлений во всех основных сферах социально-экономического сотрудничества.

Ранее по поручению Главы Башкортостана на базе Фонда социальных целевых программ РБ был открыт специальный счет для финансирования мероприятий по поддержке Крыма. Источниками его пополнения являются добровольные перечисления республиканских предприятий и пожертвования жителей республики. Общий объем средств, направленных на оказание помощи Белогорскому району, составил более 400 млн рублей.