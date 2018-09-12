Фото: автор В Башкирии МЧС предупреждает о заморозках и тумане Фото: автор

УФА, 12 сен 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане МЧС предупреждает о заморозках, тумане и об усилении ветра. Ссылаясь на данные республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Главное управление МЧС России по РБ сообщает, что ночью и утром с 12 по 13 сентября местами по региону ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0,-2. Ветер южный, юго-западный 0-5 м/с, днем 7-12 м/с, с порывами до 17 м/с. На отдельных участках автодорог ночью и утром местами туман с видимостью 500 метров и менее.

13 сентября осадков не ожидается. Днем в отдельных северных районах пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный слабый, днем умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха ночью +4,+9, днем 19-24.

В связи с заморозками на поверхности почвы, повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур — цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур, теплолюбивых растений. Специалисты рекомендуют предпринять меры по защите насаждений. Чтобы защитить растения от заморозков, их необходимо укрыть полимерной пленкой, нетканым материалом, соломой.