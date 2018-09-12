Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 69.97 ↑

EUR 81.39 ↓

12 сентября Среда

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии МЧС предупреждает о заморозках и тумане

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

В Башкирии МЧС предупреждает о заморозках и тумане Фото: автор

УФА, 12 сен 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане МЧС предупреждает о заморозках, тумане и об усилении ветра. Ссылаясь на данные республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Главное управление МЧС России по РБ сообщает, что ночью и утром с 12 по 13 сентября местами по региону ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0,-2. Ветер южный, юго-западный 0-5 м/с, днем 7-12 м/с, с порывами до 17 м/с. На отдельных участках автодорог ночью и утром местами туман с видимостью 500 метров и менее.

13 сентября осадков не ожидается. Днем в отдельных северных районах пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный слабый, днем умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха ночью +4,+9, днем 19-24.

В связи с заморозками на поверхности почвы, повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур — цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур, теплолюбивых растений. Специалисты рекомендуют предпринять меры по защите насаждений. Чтобы защитить растения от заморозков, их необходимо укрыть полимерной пленкой, нетканым материалом, соломой.

Теги: МЧС, предупреждение
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Стало известно, когда в Башкирию придут осенние холода
Теплая погода постепенно покидает территорию Башкирии. Ей на смену приходят холода. МЧС республики накануне выпустило предупреждение о ночных заморозках.
Пропавшая жительница Давлеканово Регина Басырова нашлась в Уфе
Пропавшая жительница Башкирии Регина Басырова нашлась в Уфе. 20-летнюю девушку в розыск объявила мама Светлана Арутинян-Шафикова, когда Регина, уехав из
В Уфе прекратились поиски пропавшего без вести 39-летнего Романа Мельникова
В Уфе благополучно завершились поиски пропавшего без вести 39-летнего Романа Мельникова. В группе «Лиза Алерт. Башкортостан» проинформировали, что мужчи
В давлекановском кефире обнаружили кишечную палочку
Роскачество обнаружило нарушения в продукции «Давлекановской молочной компании». В кефире данного производителя была обнаружена кишечная палочка. «При
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть