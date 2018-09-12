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Башкирию за лето посетили 720 тысяч туристов

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Башкирию за лето посетили 720 тысяч туристов Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 сен 2018. /ИА «Башинформ»/.

По итогам летнего сезона (с мая по август включительно) туристический поток в республику превысил 720 тысяч человек, сообщили в Госкомитете РБ по предпринимательству и туризму. Это на 40% больше, чем летом прошлого года.

Общее количество посетителей природоохранных зон (национальный парк «Башкирия», Башкирский заповедник, Южно-Уральский заповедник, заповедник «Шульган-Таш») и природных парков («Кандры-куль», «Мурадымовское ущелье», «Аслы-куль», «Иремель») составило более 120 тысяч человек.

С начала года республику посетили 872 тысячи туристов (на 26% больше периода с января по август 2017-го). В событийных мероприятиях приняли участие 636 тысяч гостей и жителей республики.

Теги: туризм
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