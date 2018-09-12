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Школьники из Уфы представят Россию на мировом конкурсе изобретений

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Школьники из Уфы представят Россию на мировом конкурсе изобретений Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 сен 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Уфимские школьники отправятся на V Международную выставку молодых изобретателей, где представят свои технические разработки. IYIA 2018 пройдет на острове Бали в Индонезии с 19 по 22 сентября.

«В рамках этого конкурса россияне поборются со сверстниками из Китая, Японии, Кореи, Хорватии, Индонезии, Турции и других стран за медали в области технических разработок. Всего в мероприятии участвуют более 300 школьников и студентов из 13 стран в возрасте от 6 до 19 лет», — пишут «Известия».

Помимо школьников из Уфы, в Индонезию отправятся 17 изобретателей из Москвы, Нижнего Новгорода, Норильска, Казани, Читы, Мончегорска, Сарова и других городов России.

Участники представят на суд жюри разработки в области робототехники и искусственного интеллекта, в частности, беспилотные технологии для автомобилей.

Теги: конкурс, изобретения, инженерия, Уфа
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