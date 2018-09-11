Фото: соцсети Жители одного из городов Башкирии обеспокоились резким химическом запахом в воздухе Фото: соцсети

УФА, 11 сен 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня с утра жители Стерлитамака обеспокоились резким химическом запахом в центре города.

В соцсетях пользователи делились фотографиями, на которых было видно странную затуманенность.

«Как будто открыли банку краски и подожгли ее» – сообщили горожане в редакцию cityopen.ru.

В Стерлитамакское территориальное отделение Министерства экологии поступило около 10 звонков с жалобами на эти признаки. После сигнала, сотрудники ведомства совместно с Башгидрометом и администрацией города приступили в разработке оперативным мер, информирует городской портал.

В частности, промышленным предприятиям было рекомендовано перевестись в режим метеорологических условий №2 и уменьшить сброс вредных веществ. Данную ситуацию специалисты связывают с погодными условиями: ночью были зафиксировано значительное снижение температуры, а утром она достаточно резко поднялась. Также свою роль сыграла безветренная погода.