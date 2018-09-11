Фото: Олег Яровиков В Башкирии на этой неделе ожидаются дожди Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 сен 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии на этой неделе погода будет более неустойчивой. Это связано с активизацией атмосферных процессов, поясняют специалисты Башгидромета. Вероятность осадков со второй половины недели увеличится.

12 сентября ночью и утром местами ожидается туман, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-5 градусов. Днем воздух прогреется до 16-21 градуса.

13 сентября днем в отдельных северных районах пройдет небольшой дождь, прогнозируются порывы сильного ветра. В ночные часы ожидаемая температура +4,+9, местами в воздухе и на поверхности почвы заморозки 0,-2 градуса. В течение дня столбики термометров поднимутся до 19-24 градусов.

15 сентября синоптики обещают небольшие дожди, местами до умеренных. Будет также ветрено, но теплее. Ночью +9,+14, днем 17-22, по югу республики до 25 градусов.

Между тем, на минувшей неделе в регионе, благодаря антициклону, осадков почти не наблюдалось, ночью и утром отмечались радиационные туманы. Несмотря на начало календарной осени, температура воздуха поднималась до +25 градусов.

По сведению Гидрометцентра России во второй декаде сентября на территории Башкортостана среднесуточная температура воздуха ожидается на 2 градуса выше нормы.