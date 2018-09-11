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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Красавица из Башкирии – претендентка на корону в мировом конкурсе «Мисс туризм - 2018»

ОБЩЕСТВО
Фото: Ильшат Ахметов

Фото: Ильшат Ахметов

УФА, 11 сен 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Выпускница Уфимского института искусств имени З.Исмагилова, мастер спорта по художественной гимнастике Анастасия Яковлева поборется за титул «Мисс туризм мира — 2018». Международный конкурс пройдет с 12 по 27 сентября в Китае. Для участия в нем в Поднебесную слетелись более 60 красавиц со всей планеты. Башкирию представит самая титулованная модель республики Анастасия Яковлева.

«Анастасия — очень активный и ответственный человек. 4 года преподает дефиле в школе моделей, ставит танцы. Много занимается благотворительностью, заботится о бездомных животных. Ее волнуют вопросы экологии, она — участник всех субботников. Настя даже собрала штаб из моделей нашего агентства и вместе они ходят на экологические мероприятия», — рассказала директор модельного агентства «Мисс Башкортостан» Луиза Закирьянова.

Конкурсанток ждёт насыщенная программа. Самым важным этапом является национальный тур, в котором девушки должны будут презентовать свои страны и регионы. Анастасия представит костюм известного башкирского дизайнера Альбины Жерлицыной. Также в программе – конкурс талантов, где Настя исполнит танец в стиле «модерн» и благотворительный этап.

У Анастасии большой опыт участия в крупномасштабных мировых проектах. Она — призер главного студенческого конкурса красоты мира «Мисс Университет Мира 2016», который, кстати, проходил в Китае. В копилке ее достижений – успешные выступления на смотрах «Мисс Офис – 2017», «Мисс Эко Вселенная», «Мисс Студенчество Башкортостана», «Мисс Виртуальная Россия» и т.д.

Теги: конкурсы красоты
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