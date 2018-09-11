Рустэм Хамитов: «Наша забота – быть учителями, наставниками для молодёжи»

Фото: пресс-служба Главы Башкортостана







Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 11 сен 2018. /ИА «Башинформ»/.

11 сентября в уфимском Конгресс-холле Глава Башкортостана Рустэм Хамитов выступил на пленарной сессии I Республиканского форума по занятости молодежи «Быть успешным и занятым – быть в тренде» – «PROFуспех».

Руководитель региона, представители органов исполнительной власти, крупнейшие работодатели Башкортостана в формате открытого диалога обсудили с молодёжью вопросы профориентации, занятости, предпринимательской активности, востребованности молодых кадров в различных отраслях.

В своём обращении к участникам форума, молодым жителям республики Глава региона затронул тему профориентации, выбора будущей профессии. Рустэм Хамитов подчеркнул, что этот вопрос является актуальным для республики, поскольку Башкортостан является самым молодым с точки зрения среднего возраста регионом в Приволжском федеральном округе.

Глава республики отметил, что большую роль в становлении молодого человека, выборе дальнейшего пути играют учителя и наставники.

– Мир постоянно усложняется. В этой ситуации рядом с молодым человеком нужен учитель, человек, который может правильно сориентировать, подсказать действия, верно направить, расставить приоритеты, – сказал Рустэм Хамитов. – Обращаюсь к старшему поколению, к тем, кто присутствует здесь на сцене и в зале. Вообще говоря, это наша забота – быть учителями, наставниками для нашей молодёжи. Никакая, может быть, даже финансовая поддержка, разного рода встречи, форумы, площадки не сыграют такой роли, как непосредственное взаимодействие, работа с молодыми людьми, нахождение рядом с ними.

Однако главная роль в выборе профессиональный ориентиров, по словам Главы Башкортостана, принадлежит самим молодым людям. Это результат «внутренней работы» каждого человека.

– Никто другой, кроме вас самих, её не выполнит. Не надо надеяться на книги, встречи, учёные речи. Это прежде всего вы сами, – обратился Рустэм Хамитов к участникам форума.

Справка:

Целью I Республиканского форума по занятости молодёжи является создание единой открытой площадки для диалога между активной молодежью, органами государственной и муниципальной власти, топ-менеджментом, HR-сообществом. Он направлен на оказание помощи молодёжи в части профессионального самоопределения, поддержки в реализации профессиональных качеств.

Программа форума включает выставку-ярмарку вакансий и стажировочных мест от крупнейших работодателей республики, церемонию награждения победителей Всероссийского конкурса методических материалов по профориентации и конкурса видеороликов о профессиях «Zасобой», республиканского конкурса видеороликов «Мой выбор – мое будущее».