Фото: Олег Яровиков В Уфе пройдут Дни карьерного построения для молодежи Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 сен 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе открывается форум «Дни карьерного построения для молодежи». В его рамках 11 сентября на площадке Конгресс-холла состоится I Республиканский форум по занятости молодежи «Быть успешным и занятым — быть в тренде» (Форум «PROFуспех»), а 12-13 сентября на площадке ВДНХ-Экспо пройдет республиканский фестиваль «ProfФЕСТ».

О предстоящих двух крупных мероприятиях для молодежи журналистам в ходе прошедшей в агентстве «Башинформ» пресс-конференции рассказали начальник отдела профессионального обучения, профориентации и психологический поддержки безработных Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ Элина Гатауллина, автор программы по развитию ранней профориентации «Zaсобой» Наталья Алиева (г. Москва) и заведующая кафедрой социологии труда БашГУ, председатель Общественного совета при Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ульяна Назарова.

По словам Элины Гатауллиной, программа форума «PROFуспех», с которой можно ознакомиться на сайте мероприятия, будет состоять из деловых зон, 10 отраслевых площадок, проводимых в формате кейсов, деловых игр, лекториев с привлечением более 40 крупнейших работодателей республики. Помимо отраслевых площадок, организованных вузами и ссузами столицы, будет организована выставка-ярмарка вакансий и стажировочных мест от крупнейших работодателей республики.

«На фестивале «PROFФЕСТ» школьники и студенты смогут познакомиться с рабочими специальностями, востребованными на рынке труда, освоить рабочие тренажеры. Впервые подобный фестиваль под названием «Человек труда» был проведен в Уфе в 2015 году. В прошлом году фестиваль приобрел название «ProfФЕСТ» и в этом году традиция проведения в Уфе фестиваля востребованных на рынке труда профессий будет продолжена», — сообщила Элина Гатауллина.

Завершится форум церемонией награждения победителей Всероссийского конкурса методических материалов по профориентации и конкурса видеороликов о профессиях «Zасобой», а также республиканского конкурса видеороликов «Мой выбор — мое будущее». По словам автора Всероссийского проекта «Zасобой» Натальи Алиевой, данный конкурс проводится в стране в третий раз и уже во второй раз награждать его победителей планируется в городе Уфе. Кроме того, на форуме «PROFуспех» Наталья Алиева планирует презентовать свой очередной новый проект — дневник «160 страниц о моем будущем».

«Идея проекта состоит в том, что старшеклассник заполняет этот дневник, отвечает на разные вопросы и в итоге понимает, кем же он в итоге хочет стать», — пояснила суть данного проекта Наталья Алиева.

От имени Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ульяна Назарова пригласила всех старшеклассников и студентов на Дни карьерного построения.

«На форуме «PROFуспех» будут присутствовать успешные люди. Школьникам и студентам будет просто полезно с ними пообщаться, потому что успех заразителен», — отметила Ульяна Назарова.