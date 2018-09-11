Минприроды утвердило два нефтегазовых участка в Башкирии для геологоразведки в 2018 году
УФА, 10 сен 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин утвердил перечень участков недр, предлагаемых в 2018 году в пользование в целях геологического изучения за счет средств недропользователей. Об этом говорится в сообщении министерства.
Перечни включают восемь участков недр с прогнозными ресурсами углеводородного сырья. В частности, пять участков недр, содержащих прогнозные ресурсы нефти и газа, предлагаются в Красноярском крае, два – в Республике Башкортостан, один – в Ямало-Ненецком автономном округе.
С перечнем участков недр можно ознакомиться на сайте ведомства.