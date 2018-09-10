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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Справедливые выборы закладывают фундамент на годы вперед – Рустэм Хамитов

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Справедливые выборы закладывают фундамент на годы вперед – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 сен 2018. /ИА «Башинформ»/.

Выборы в Башкортостане становятся всё чище и прозрачнее. Об этом Глава республики Рустэм Хамитов заявил в ходе брифинга, посвящённого итогам выборов в Государственное Собрание – Курултай РБ.

– Если сравнить события, допустим, десятилетней давности и сегодняшние выборы – это, конечно, земля и небо, – сказал Рустэм Хамитов. – Вполне понятно, что до сих пор существует определённая традиция в головах некоторых руководителей, которые стараются любой ценой получить заданный результат. Это неверно. Выборы – это всё-таки честная борьба.

Глава Башкортостана отметил, что республика всё больше приближается к «эталонам нормальных, справедливых и конкурентных выборов».

– Это закладывает фундамент на годы вперёд. Наше молодое поколение тоже понимает, что можно и нужно участвовать в выборах, потому что уже есть шансы на выигрыш, – подчеркнул руководитель региона.
Рустэм Хамитов заявил, что трёхмесячная предвыборная кампания в республике прошла без каких-либо потрясений. В регионе не было замечено конфликтов, громких противостояний, а главное – борьбы компроматов, которая нередко сопровождает выборы.

– Вообще говоря, в этой части я, конечно, очень благодарен кандидатам в депутаты за то, что они не переходили грань, не шли на поводу у эмоций, – сказал Глава Башкортостана. – Хотя, безусловно, есть силы, которые подталкивают к такого рода противодействию. В данном случае всё было достойно.

Теги: Глава РБ, Госсобрание РБ, выборы
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