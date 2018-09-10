Фото: Андрей Старостин После двух случаев отравления газом подростков Следком Башкирии выпустил предупреждение Фото: Андрей Старостин

УФА, 10 сен 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

После двух случаев отравления газом подростков Следком Башкирии выпустил предупреждение об опасности употребления не по назначению газа, содержащегося в газовых баллончиках.

Напомним, только в сентябре зафиксировано два случая отравления несовершеннолетними газом со смертельным исходом. Жертвами «забавы» стали подростки 15 и 16 лет, которые вдыхали газ из баллона. О трагических случаях писало ранее агенство. 2 сентября в Уфе трое подростков приобрели баллончики для заправки зажигалок, пришли на детскую площадку и стали дышать газом. Один из них, 15-летний мальчик, потерял сознание и вскоре скончался. 7 сентября во время поездки в маршрутном такси погиб 16-летний подросток, он также отравился газом для заправки горелок.

Специалисты предупреждают, что вдыхание паров газа вызывает асфиксию, обусловленную значительным снижением концентрации кислорода во вдыхаемом воздухе и преобладанием в нем газа бутана. Развивается острая сердечная и дыхательная недостаточность, при концентрации в организме токсического вещества возможен летальный исход.

Признаки отравления газом: головная боль, головокружение, состояние опьянения, слабость, тошнота, рвота, остановка дыхания.

Первая помощь: необходимо обеспечить доступ свежего воздуха, при потере сознания переместить пострадавшего на свежий воздух, уложить на спину, расстегнуть одежду, которая может механически затруднять дыхание, приподнять ноги, дать понюхать нашатырный спирт. Если пострадавший пришел в себя, не давать ему уснуть, напоить сладким крепким чаем.

Внешние признаки, по которым можно определить, что человек употребил газ: горячая на ощупь голова; лицо отёчное; раздражение слизистых верхних дыхательных путей (красный нос); вокруг губ, особенно в уголках рта, отмечается кайма раздражения кожи; охриплость голоса; слабость, тошнота и рвота; необычное поведение, характерное для состояния алкогольного опьянения.