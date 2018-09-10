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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

От депутатов мы ждем активной и честной работы – Рустэм Хамитов

ПОЛИТИКА / ВЫБОРЫ РБ
Фото: Олег Яровиков

От депутатов мы ждем активной и честной работы – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 сен 2018. /ИА «Башинформ»/.

Подводя итоги выборов в Государственное Собрание – Курултай республики, Глава Башкортостана Рустэм Хамитов отметил, что исполнительная власть ждёт от депутатов активной и честной работы на благо региона.

– Чего мы, исполнительная власть, ждём от депутатов? Конечно, активной работы, соответствия тем вызовам, которые на сегодняшний день присутствуют в нашей жизни, честной работы, активной работы с избирателями, – сказал руководитель региона. – Не секрет, что новые кандидаты в депутаты, посещая наши сёла, сталкивались с таким мнением жителей: «Пять лет назад приезжали, обещали – и исчезли. Теперь через пять лет вы появились, тоже обещаете, говорите о том, что будете трудиться на благо избирателей». Такого мнения не должно быть. Должна быть постоянная, верная работа с избирателями.

Глава республики подчеркнул, что обманывать людей, играть на их чувствах, заманивать пустыми обещаниями и несбыточными предложениями недопустимо.

– Работа депутата – ответственная. Она предполагает серьёзную ответственность перед людьми, которые за тебя проголосовали, – отметил Рустэм Хамитов. – Я, избранный Глава республики, постоянно, каждый день чувствую эту ответственность – ответственность человека, избранного на эту должность. Так же и депутаты должны понимать, что это не статус, который позволяет носить значок, получать определённые льготы. Это огромная, колоссальная ответственность.

Теги: глава рб, выборы
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