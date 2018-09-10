Фото: пресс-служба Главы Башкортостана Рустэм Хамитов поблагодарил жителей Башкортостана за активное участие в выборах Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 10 сен 2018. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Доме Республики Глава Башкортостана Рустэм Хамитов провёл брифинг, на котором прокомментировал итоги состоявшихся выборов в Государственное Собрание – Курултай РБ и поблагодарил жителей региона за активное участие в голосовании.

– Хотел бы поблагодарить жителей республики за то, что они приняли активное участие в выборах. Почти 1,5 млн из 3 млн избирателей пришли на участки, отдали свои голоса. Это хороший результат в сегодняшних реалиях, когда в ряде субъектов явка немногим превышает 20-30 процентов. А у нас почти 50 процентов, – сказал Рустэм Хамитов. – Конечно же, это прежде всего заслуга наших избирателей, граждан, которые ответственно, серьёзно, по-настоящему подходят к выборам. В данном случае за Республику Башкортостан не приходится краснеть. Это хороший, достойный результат.

Руководитель республики отметил, что почти 60 процентов голосовавших сделали выбор в пользу «Единой России». Кроме того, 46-47 мандатов партия получит по итогам голосования в 55 одномандатных избирательных округах.

– Одномандатники из «Единой России» тоже хорошо поработали: агитировали, общались с людьми, не только из кабинетов наблюдали, что такое жизнь, а погружались в её гущу, – отметил Рустэм Хамитов. – Партия власти продолжает удерживать своё лидерство в парламенте Республики Башкортостан. Это будет означать определённую стабильность, в том числе при принятии важных решений различного рода.

По предварительным данным, 79 депутатов будут представлять «Единую Россию», 15 – КПРФ, семь – ЛДПР, пять – «Справедливую Россию».

– Я переживал и за малые партии. Хотелось, чтобы «Патриоты России», «Зелёные» тоже смогли преодолеть пятипроцентный барьер. Но у них, к сожалению, этого не получилось. Тем не менее они будут представлены в парламенте, – сказал Рустэм Хамитов. – Это в очередной раз подчёркивает, что Республика Башкортостан в своей избирательной системе уже сейчас ориентируется на цивилизованные варианты ведения предвыборной борьбы и самих выборов. Мы всё больше соответствуем статусу цивилизованной территории, где есть многообразие возможностей – не только принимать участие в выборах, но и одерживать победу. Собственно говоря, для меня как руководителя республики это тоже очень важный и хороший результат.