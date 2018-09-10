Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 69.86 ↑

EUR 80.67 ↓

11 сентября Вторник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Разнообразие результатов на участках – признак нормальных выборов – эксперт

ПОЛИТИКА / ВЫБОРЫ РБ

УФА, 10 сен 2018. /ИА «Башинформ»/.

По итогам прошедших 9 сентября выборов в Госсобрание – Курултай Республики Башкортостан на различных участках были зафиксированы разные результаты. Так, на трёх участках Советского района победу одержала КПРФ как по партийным спискам (около 33%), так и по одномандатному округу. На втором месте оказалась «Единая Россия» с 25% голосов. В целом по Вокзальному округу победил одномандатник от ЛДПР Ринат Зайнуллин (51%), а среди партий убедительную победу одержала «Единая Россия» – 51%. Явка на большинстве участков была 25-40%. В целом по Уфе явка составила 29%.

Политолог Дмитрий Михайличенко считает, что «было бы ненормально, если бы на всех участках победила «Единая Россия». Такие ситуации были, например, на выборах Госдуму в Саратовской области, когда по многим ТИКам был зафиксирован практически идентичный результат. Естественно, это вызвало негативную реакцию со стороны экспертного сообщества и обвинения в фальсифицированности выборов со стороны оппозиции». Электоральное пространство Башкирии, по мнению эксперта, неоднородно, в нем преобладают различные настроения. «Мой социологический опыт диагностики Уфы в соотношении с остальной Башкирией показывает, что в столице республики уровень протестных настроений выражен ярче. Соответственно, невысокая в целом явка по Уфе и уровень социального недовольства и протеста позволили, на мой взгляд, КПРФ добиться локальных побед», — заключил эксперт.

Теги: результаты выборов
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Жителей Башкирии ждут заморозки до минус 5 градусов
Максимальная дневная температура, на которую жители Башкирии смогут рассчитывать в ближайшие дни, составит +18 градусов. Ночью в регионе ожидаются замор
В Башкирии на выборах в Госсобрание «Единая Россия» набирает 58,39% голосов
В Башкирии на выборах в Государственное Собрание уверенно лидирует региональное отделение партии «Единая Россия». После обработки 97% избирательных бюлл
Поваренная соль исчезнет с прилавков российских магазинов в 2019 году
С прилавков российских магазинов со следующего года исчезнет поваренная соль. Ее заменит соль «пищевая». Об этом сегодня сообщают «Известия» со ссылкой н
В Башкирии синоптики обещают сильные заморозки: объявлено штормовое предупреждение
В ближайшие дни в Башкирии ожидаются сильные заморозки. По этому поводу региональный Госкомитет по чрезвычайным ситуациям объявил штормовое предупрежден
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть