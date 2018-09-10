Разнообразие результатов на участках – признак нормальных выборов – эксперт

УФА, 10 сен 2018. /ИА «Башинформ»/.

По итогам прошедших 9 сентября выборов в Госсобрание – Курултай Республики Башкортостан на различных участках были зафиксированы разные результаты. Так, на трёх участках Советского района победу одержала КПРФ как по партийным спискам (около 33%), так и по одномандатному округу. На втором месте оказалась «Единая Россия» с 25% голосов. В целом по Вокзальному округу победил одномандатник от ЛДПР Ринат Зайнуллин (51%), а среди партий убедительную победу одержала «Единая Россия» – 51%. Явка на большинстве участков была 25-40%. В целом по Уфе явка составила 29%.

Политолог Дмитрий Михайличенко считает, что «было бы ненормально, если бы на всех участках победила «Единая Россия». Такие ситуации были, например, на выборах Госдуму в Саратовской области, когда по многим ТИКам был зафиксирован практически идентичный результат. Естественно, это вызвало негативную реакцию со стороны экспертного сообщества и обвинения в фальсифицированности выборов со стороны оппозиции». Электоральное пространство Башкирии, по мнению эксперта, неоднородно, в нем преобладают различные настроения. «Мой социологический опыт диагностики Уфы в соотношении с остальной Башкирией показывает, что в столице республики уровень протестных настроений выражен ярче. Соответственно, невысокая в целом явка по Уфе и уровень социального недовольства и протеста позволили, на мой взгляд, КПРФ добиться локальных побед», — заключил эксперт.