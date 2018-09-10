Фото: https://vk.com/tsf02 Уфимский фестиваль «Том Сойер Фест» завершается - приглашаются волонтеры Фото: https://vk.com/tsf02

УФА, 10 сен 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Фестиваль сохранения городской среды «Том Сойер Фест» в Уфе подходит к завершению. Работы по восстановлению исторического облика дома №24 по улице Гоголя почти закончились. На очереди — покраска фасада. Организаторы призывают на помощь волонтеров, планируется закончить реставрацию до сезона дождей.

«11, 12 сентября с 18 часов — ударные рабочие дни. Берите с собой воду, чай, перекус, теплую одежду. Можно захватить кисти, рабочие комбинезоны есть», — пишут организаторы в официальной группе фестиваля «ВКонтакте».

Фестиваль сохранения городской среды «Том Сойер Фест» идет в Уфе с 6 июня. Работы по восстановлению исторического облика начались на здании усадьбы статского советника Николая Рябинина — сохранившийся деревянный дом, образец уфимского деревянного зодчества, построенный в первой половине XIX века. По данным переписи 1879 года, домовладение принадлежало чиновнице Анне Гавриловне Тихановской, в 1897 году — ее наследникам. Согласно Справочным книгам Уфы, с 1904 года хозяином усадьбы являлся действительный статский советник Рябинин Николай Васильевич. В 1923 году здание перешло в муниципальную собственность.

«Том Сойер Фест» — фестиваль сохранения городской среды, который ежегодно проходит в 20 городах России. Он был придуман в Самаре. Суть проекта в том, что волонтеры своими силами, при поддержке спонсоров, приводят в порядок внешний вид старых домов. В основном это покраска, мелкая реставрация фасадов (наличники, карнизы, архитектурные детали), разумеется, при полном согласии и участии жителей этих домов.

Инициаторы фестиваля в Уфе — Мария Тарасенко и небольшая группа волонтеров, при поддержке «Архзащиты Уфы».