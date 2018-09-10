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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Два молодежных проекта из Башкирии выиграли гранты международного форума «Евразия»

ОБЩЕСТВО
Фото: Министерство молодежной политики и спорта РБ

Два молодежных проекта из Башкирии выиграли гранты международного форума «Евразия» Фото: Министерство молодежной политики и спорта РБ

УФА, 10 сен 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Блог-тур «мой регион» Айзили Мулюковой и Школа волонтеров первичной профилактики ВИЧ-инфекций в молодежной среде «Мы выбираем жизнь» Александры Савиной из Башкирии стали обладателями гранта на международном форуме «Евразия». Девушки получат по 100 тысяч рублей на реализацию своих проектов. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства молодежной политики и спорта РБ.

9 сентября в Оренбурге прошло закрытие форума, в котором приняли участие более 800 россиян и иностранцев из 77 стран мира, осуществляющих свою деятельность в сфере международного молодёжного сотрудничества, развития русского языка и русской культуры, изучения истории России.

Теги: Башкирия, грант, форум Евразия
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