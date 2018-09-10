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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

«Башинформсвязь» выступила телекоммуникационным партнером пресс-центра «Выборы-2018»

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ОБЩЕСТВО / ВЫБОРЫ РБ

УФА, 10 сен 2018. /ИА «Башинформ»/.

«Башинформсвязь» обеспечила телекоммуникационной инфраструктурой Общественный пресс-центр «Выборы-2018».

Медийная площадка работала 9-10 сентября в Уфе и оперативно информировала представителей СМИ и общественности о ходе голосования в день выборов депутатов в Государственное Собрание — Курултай Республики Башкортостан.

Для комфортной работы журналистов и посетителей пресс-центра «Башинформсвязь» организовала сеть Wi-Fi с бесплатным доступом в интернет и возможностью одновременного подключения до 300 пользователей. Также в течение суток компания обеспечивала проведение прямых видеотрансляций с площадки пресс-центра. Для этого был организован прямой оптический канал пропускной способностью 2 Гбит/с, гарантирующий максимальную стабильность и качество трансляции. По данным специалистов компании, за время работы пресс-центра было передано 472 гигабайта данных.

Наряду с этим «Башинформсвязь» предоставила многоканальный бесплатный номер телефона: 8-800-347-2-102 для горячей линии общественного пресс-центра «Выборы-2018».

Теги: выборы
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