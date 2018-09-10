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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Общественный пресс-центр в Уфе продолжит работу на выборах главы республики в 2019 году

ПОЛИТИКА / ВЫБОРЫ РБ
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 сен 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Общественная палата Башкирии в пресс-центре агентства «Башинформ» подвела итоги выборов-2018 в Госсобрание — Курултай республики. Опыт общественного наблюдения за выборами и организация общественных пресс-центров реализуется в Уфе с 2016 года. 9 сентября текущего года Общественный пресс-центр работал третий раз. Специалисты обозначили, что Общественный пресс-центр будет организован и в 2019 году на выборах главы Башкирии.

«Также до конца этого года в Башкирии должны принять поправки в республиканский закон о том, чтобы на всех участках в дальнейших избирательных процессах участвовали общественные наблюдатели от Общественной палаты РБ», — сказала председатель палаты Ольга Панчихина.

По словам заместителя руководителя Общественной палаты РБ Галии Мухамедьяновой, дружественную атмосферу и профессиональную работу «нон-стоп» в Общественном пресс-центре в Уфе отметили все эксперты, политологи, журналисты, блогеры и другие участники выборного процесса.

«Единственное, чего нам не хватило — это работы с молодым поколением. Общественная палата республики принимает предложения по этому и другим направлениям, чтобы улучшить работу на выборах в 2019 году», — отметила Галия Мухамедьянова.

Более подробную информацию о том, как прошли выборы-2018 в Госсобрание — Курултай Башкирии 9 сентября, смотрите в специальном проекте ИА «Башинформ».

Теги: выборы-2018, Общественный пресс-центр
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