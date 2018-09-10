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В российский рейтинг конкурентоспособности выпускников-2018 вошла только одна школа Уфы

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В российский рейтинг конкурентоспособности выпускников-2018 вошла только одна школа Уфы Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 сен 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Лицей №153 при Уфимском государственном авиационном техническом университете включен в список лучших школ России по конкурентоспособности выпускников по версии рейтингового агентства RAEX. Из 100 средних общеобразовательных школ уфимский лицей оказался на 30 позиции. Исследование основано на анализе данных о более чем 125 тысячах выпускников из 15 тысяч школ, поступивших в первые тридцать ведущих вузов по версии RAEX. Оно содержит три рейтинга: 100 лучших школ России по конкурентоспособности выпускников; 50 лучших школ России по укрупненным направлениям подготовки; 300 школ по количеству поступивших в ведущие вузы России.

Среди школ, которые готовят больше всего будущих студентов лучших вузов страны по техническим, естественно-научным направлениям и точным наукам, в Топ-50 вошли три школы из Башкортостана. Это уфимский лицей №153 — 14 место, лицей №1 Нефтекамска — 34 место, инженерный лицей №83 имени М.С. Пинского при УГНТУ.

В третьем рейтинге — по количеству выпускников, поступающих в ведущие вузы России, значится четыре уфимские школы: лицей №153 — 46 место, гимназия №93 — 179 место, гимназия №39 — 182 место, лицей №83 — 263 место.

Теги: образование, школы, рейтинги
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