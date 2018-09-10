Госсобрание v.6.0. Как прошел день выборов в Башкирии

УФА, 10 сен 2018. /ИА «Башинформ»,

Почти сутки в Уфе работал Общественный пресс-центр, где аккумулировалась вся информация о ходе голосования. За день пресс-центр посетили более 150 журналистов, десятки политологов, представителей партий и различных экспертов.

Как прошел в республике день голосования, что о прошедших выборах сказали эксперты, как росла явка и кто сколько получил мандатов — читайте в специальном проекте ИА «Башинформ» «Госсобрание v.6.0. Перезагрузка».