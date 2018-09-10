В Башкирии шесть партий поделили мандаты в Госсобрание республики

УФА, 10 сен 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Представители шести партий получат мандаты депутатов Государственного Собрания — Курултая. «Единая Россия» получила 79 мандатов, «КПРФ» -15, ЛДПР — 7, «Справедливая Россия» — 5, «Патриоты России» — 2 мандата, Российская экологическая партия «Зеленые» — 1 мандат. В региональный парламент прошел один самовыдвиженец по Промышленному округу — Айрат Каримов. Предварительные итоги выборов озвучил на итоговом брифинге глава Центризбиркома Башкирии Хайдар Валеев. Выборы признаны состоявшимися.

Итоговая явка на выборах в Госсобрание составила 49,08%, по городским округам средняя явка составила 40,57%, по сельским районам — 61,91%. По Уфе явка составила 29,44%.

В Башкортостане 9 сентября прошли выборы депутатов Госсобрания — Курултая РБ и представительных органов местного самоуправления региона. В республике в Единый день голосования — в воскресенье, 9 сентября, прошло 22 избирательные кампании. Замещалось 147 мандатов.