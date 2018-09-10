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В Башкирии синоптики обещают сильные заморозки: объявлено штормовое предупреждение

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии синоптики обещают сильные заморозки: объявлено штормовое предупреждение Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 10 сен 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В ближайшие дни в Башкирии ожидаются сильные заморозки. По этому поводу региональный Госкомитет по чрезвычайным ситуациям объявил штормовое предупреждение.

Ночью и утром с 10 по 12 сентября местами по республике ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 градусов. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РБ.

Предстоящие заморозки могут нанести урон сельскохозяйственным и дачным посевам. Также они могут стать причиной наледи на дорогах и привести к ДТП. Поэтому водителям необходимо быть предельно внимательными.

Отдыхающим на природе также следует учитывать погодные условия. Переохлаждение организма — основная причина возникновения «простудных» заболеваний.

В связи с понижением температуры Госкомитет РБ по ЧС обращает внимание граждан на усиление мер пожарной безопасности.

«Ежегодно в период понижения температуры воздуха фиксируется увеличение количества пожаров, связанных с ненормированным использованием электроприборов и печного оборудования, поэтому следует помнить о правилах пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и печного оборудования в жилых помещениях», — говорится в сообщении ведомства.

Теги: погода, заморозки, штормовое предупреждение
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