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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии на выборах в Госсобрание «Единая Россия» набирает 58,39% голосов

ПОЛИТИКА / ВЫБОРЫ РБ
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии на выборах в Госсобрание «Единая Россия» набирает 58,39% голосов Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 сен 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии на выборах в Государственное Собрание уверенно лидирует региональное отделение партии «Единая Россия». После обработки 97% избирательных бюллетеней по единому республиканскому округу единороссы набирают 58,39% голосов жителей, внесенных в списки избирателей.

На втором месте «КПРФ» — 18,73%. Замыкает тройку лидеров еще одна парламентская партия — ЛДПР, с результатом 9,91%. «Справедливая Россия» в Башкирии набрала 5,47%, «Патриоты России» — 4,01%, Российская экологическая партия «Зеленые» — 1,99%.

В Башкортостане 9 сентября прошли выборы депутатов Госсобрания — Курултая РБ и представительных органов местного самоуправления. В республике в Единый день голосования — в воскресенье, 9 сентября, прошли 22 избирательные кампании. Замещалось 147 мандатов.

Явка по республике составила 49,19%, сообщили в Центризбиркоме Башкирии.

Теги: выборы, итоги
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