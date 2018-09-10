Рустэм Хамитов: «Выборы прошли честно, в нормальной, спокойной обстановке»

Фото: пресс-службы Главы РБ, сайт «Единой России»

Фото: пресс-службы Главы РБ, сайт «Единой России»

УФА, 10 сен 2018. /ИА «Башинформ»/.

Председатель партии «Единая Россия», Председатель Правительства России Дмитрий Медведев в режиме видеоконференции провёл селекторное совещание с регионами по итогам Единого дня голосования, в котором принял участие Глава Башкортостана, член Высшего совета партии Рустэм Хамитов.

Говоря о выборах депутатов Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, Председатель партии отметил, что они были серьёзные и конкурентные.

– Судя по предварительным данным, результаты весьма и весьма приличные, достойные, – сказал Дмитрий Медведев. – Так что мы вас поздравляем с проведением избирательной кампании и желаем успехов.

– Как всегда, Башкортостан активно работал в части проведения выборов. У нас неплохие результаты Явка около 50 процентов. Из 3 млн избирателей 1,5 млн пришли на избирательные участки, – сообщил руководитель республики. – Сейчас обработано 27 процентов бюллетеней. «Единая Россия» побеждает с результатом 61 процент. Наши одномандатники хорошо поработали. В большинстве из 55 округов побеждают представители и выдвиженцы «Единой России». Уже точно понятно, что более 40 округов мы выиграем.

Глава республики отметил, что более половины избирателей проголосовали посредством КОИБов (комплексов обработки избирательных бюллетеней). В частности, в Уфе КОИБами было охвачено 95 процентов избирательных участков.

– Это говорит о том, что выборы прошли честно, в нормальной, спокойной, разумной обстановке. Ну и результат, конечно, тоже будет честным, – подчеркнул Рустэм Хамитов.

Подводя итоги Единого дня голосования, Дмитрий Медведев отметил, что «Единая Россия» показала достойный результат на выборах.

– Партия выступила стабильно и, по предварительным данным, сохраняет лидерство практически во всех законодательных органах субъектов Федерации, где проходили выборы, – сказал Председатель партии. – Во всяком случае, об этом свидетельствуют данные предварительных исследований, данные экзит-полов, а где-то уже и данные, которые связаны с подсчётом, уже проведённым избирательными комиссиями.

По его словам, вполне успешно выступили и кандидаты на должности руководителей регионов, которые были выдвинуты или поддержаны партией.

– Расслабляться не надо. Сами по себе депутатские мандаты, как и полномочия высших должностных лиц субъектов Федерации, губернаторские полномочия, даются для того, чтобы служить своей стране, народу нашей страны и решать те огромные задачи, которые стоят перед всеми нами, – подчеркнул Дмитрий Медведев.