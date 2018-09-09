Фото: из открытых источников Эти выборы интересны с точки зрения того, как обновится правительство - политолог Фото: из открытых источников

УФА, 9 сен 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Политолог Дмитрий Михайличенко после закрытия всех избирательных участков в Башкирии высказал мнение, что прошедшие выборы в Госсобрание — Курултай интересны с разных позиций.

«Прежде всего они означают новый созыв Госсобрания, обновление депутатского корпуса. Помимо этого, уже очевидно, что будут изменения в правительстве и муниципальной власти. Возможно, с точки зрения управления регионом — это даже более значимый процесс (учитывая значение исполнительной власти в регионе и в стране в целом). Также нужно учитывать, что по итогам выборов может, и, скорее всего, сформируется обновленная конфигурация власти. О параметрах явки пока рано говорить, однако очевидно, что очень высокой явки ожидать не стоит. Скорее будет явка на уровне показателей 2013 года, что достаточно неплохо», — сказал доктор философских наук, политолог Дмитрий Михайличенко.

Напомним, в единый день голосования 9 сентября жители Башкирии выбирали на ближайшие пять лет депутатов местного парламента.