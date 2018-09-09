Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 69.86 ↑

EUR 80.67 ↓

11 сентября Вторник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Эти выборы интересны с точки зрения того, как обновится правительство - политолог

ПОЛИТИКА / ВЫБОРЫ РБ
Фото: из открытых источников

Эти выборы интересны с точки зрения того, как обновится правительство - политолог Фото: из открытых источников

УФА, 9 сен 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Политолог Дмитрий Михайличенко после закрытия всех избирательных участков в Башкирии высказал мнение, что прошедшие выборы в Госсобрание — Курултай интересны с разных позиций.

«Прежде всего они означают новый созыв Госсобрания, обновление депутатского корпуса. Помимо этого, уже очевидно, что будут изменения в правительстве и муниципальной власти. Возможно, с точки зрения управления регионом — это даже более значимый процесс (учитывая значение исполнительной власти в регионе и в стране в целом). Также нужно учитывать, что по итогам выборов может, и, скорее всего, сформируется обновленная конфигурация власти. О параметрах явки пока рано говорить, однако очевидно, что очень высокой явки ожидать не стоит. Скорее будет явка на уровне показателей 2013 года, что достаточно неплохо», — сказал доктор философских наук, политолог Дмитрий Михайличенко.

Напомним, в единый день голосования 9 сентября жители Башкирии выбирали на ближайшие пять лет депутатов местного парламента.

Теги: выборы-2018, Госсобрание РБ
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Жителей Башкирии ждут заморозки до минус 5 градусов
Максимальная дневная температура, на которую жители Башкирии смогут рассчитывать в ближайшие дни, составит +18 градусов. Ночью в регионе ожидаются замор
В Башкирии на выборах в Госсобрание «Единая Россия» набирает 58,39% голосов
В Башкирии на выборах в Государственное Собрание уверенно лидирует региональное отделение партии «Единая Россия». После обработки 97% избирательных бюлл
Поваренная соль исчезнет с прилавков российских магазинов в 2019 году
С прилавков российских магазинов со следующего года исчезнет поваренная соль. Ее заменит соль «пищевая». Об этом сегодня сообщают «Известия» со ссылкой н
В Башкирии синоптики обещают сильные заморозки: объявлено штормовое предупреждение
В ближайшие дни в Башкирии ожидаются сильные заморозки. По этому поводу региональный Госкомитет по чрезвычайным ситуациям объявил штормовое предупрежден
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть