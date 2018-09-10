Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 69.86 ↑

EUR 80.67 ↓

11 сентября Вторник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Башстат: убыль населения в республике за семь месяцев составила почти 6,5 тысяч человек

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

Башстат: убыль населения в республике за семь месяцев составила почти 6,5 тысяч человек Фото: автор

УФА, 8 сен 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Статистики сообщают о естественной и миграционной убыли населения в Башкирии.

По данным Башстата, за январь — июль 2018 года в республике родилось 27 565 человек, умерло 30 255. Естественная убыль населения составила 2690 человек, в 2017 году она равнялась -1571 человек. В Уфе за семь месяцев родилось 7783 человека, умерли 7128.

За этот период в Башкортостан приехали 80 308 человек, уехали 84 035. Миграционная убыль составила 3727 человек. За аналогичный период прошлого года также наблюдалась убыль — 572. Уфу за семь месяцев покинули 19 970 человек, прибыли 16 824, убыль составила 3 146 человек.

Суммарно убыль населения в республике составила почти 6 454 человека, в прошлом году она равнялась 2143.

Теги: статистика, убыль населения
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Жителей Башкирии ждут заморозки до минус 5 градусов
Максимальная дневная температура, на которую жители Башкирии смогут рассчитывать в ближайшие дни, составит +18 градусов. Ночью в регионе ожидаются замор
В Башкирии на выборах в Госсобрание «Единая Россия» набирает 58,39% голосов
В Башкирии на выборах в Государственное Собрание уверенно лидирует региональное отделение партии «Единая Россия». После обработки 97% избирательных бюлл
Поваренная соль исчезнет с прилавков российских магазинов в 2019 году
С прилавков российских магазинов со следующего года исчезнет поваренная соль. Ее заменит соль «пищевая». Об этом сегодня сообщают «Известия» со ссылкой н
В Башкирии синоптики обещают сильные заморозки: объявлено штормовое предупреждение
В ближайшие дни в Башкирии ожидаются сильные заморозки. По этому поводу региональный Госкомитет по чрезвычайным ситуациям объявил штормовое предупрежден
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть