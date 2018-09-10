Фото: автор Башстат: убыль населения в республике за семь месяцев составила почти 6,5 тысяч человек Фото: автор

УФА, 8 сен 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Статистики сообщают о естественной и миграционной убыли населения в Башкирии.

По данным Башстата, за январь — июль 2018 года в республике родилось 27 565 человек, умерло 30 255. Естественная убыль населения составила 2690 человек, в 2017 году она равнялась -1571 человек. В Уфе за семь месяцев родилось 7783 человека, умерли 7128.

За этот период в Башкортостан приехали 80 308 человек, уехали 84 035. Миграционная убыль составила 3727 человек. За аналогичный период прошлого года также наблюдалась убыль — 572. Уфу за семь месяцев покинули 19 970 человек, прибыли 16 824, убыль составила 3 146 человек.

Суммарно убыль населения в республике составила почти 6 454 человека, в прошлом году она равнялась 2143.